Μεγάλη, ειδική επιχειρησιακή δράση έγινε χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Πατησίων, από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε ελέγχους αλλοδαπών, όσον αφορά την κατοχή εγγράφων νομιμοποιητικών για την παραμονή τους στη χώρα και στον εντοπισμό διακινητών ναρκωτικών ουσιών.

Ελέχθησαν 715 άτομα, εκ των οποίων προσήχθησαν 189 αλλοδαποί για τον έλεγχο της παραμονής τους στη χώρα.

40 συλλήψεις

Ενας αλλοδαπός και ένας Ελληνας συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συνελήφθησαν επιπλέον 38 αλλοδαποί, προκειμένου να εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους, διότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας, ενώ οι υπόλοιποι χαρτογραφήθηκαν και αφέθηκαν.

Επιπλέον βεβαιώθηκαν 33 τροχονομικές παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

