Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, διότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν στην κατοχή τους περίπου 30 κιλά κάνναβης, περισσότερα από 800 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και ένα πιστόλι με 14 φυσίγγια.

Ειδικότερα, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών, προχώρησαν, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, όπου και βρέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

