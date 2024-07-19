Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στου Φιλοπάππου

Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στου Φιλοπάππου η οποία τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.

