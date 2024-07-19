Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στου Φιλοπάππου

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στου Φιλοπάππου η οποία τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στον λόφο Φιλοπάππου του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2024

