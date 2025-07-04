Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή της Κάμενας, στην Αρχαία Ολυμπία.

Η άμεση κινητοποίηση τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των εναέριων μέσων, απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η φωτιά είχε δημιουργήσει τρία ενεργά μέτωπα και επεκτεινόταν ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση μικροεστιών και για να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων, αναφέρει το ilialive.gr.

Στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σημειώνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά από αγροτική έκταση με ελαιόδεντρα, ωστόσο η ταχύτητα της εξάπλωσης ήταν τέτοια που δεν άργησε να επεκταθεί στο γειτονικό δάσος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.