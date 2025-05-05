Φωτιά σε συγκρότημα καταστημάτων εστίασης στο Γκάζι, δίπλα στον σταθμό Μετρό «Κεραμεικός», ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το σύστημα εξαερισμού ενός εκ των καταστημάτων που βρίσκονται στο σημείο. Στο περιστατικό κλήθηκαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δυο οχήματα, ενώ είχαν μεταβεί προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε, το σύστημα πυρασφάλειας του καταστήματος λειτούργησε και σε συνδυασμό με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, απετράπη το ενδεχόμενο επέκτασης.

Πηγή: skai.gr

