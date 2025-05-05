Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα πλησίον του καταφυγίου Αγαπητός στον Όλυμπο.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και της Π.Υ. Λιτόχωρου, ενώ μεταβαίνει ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

