Επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα κοντά στο καταφύγιο Αγαπητός στον Όλυμπο - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και της Π.Υ. Λιτόχωρου, ενώ μεταβαίνει και ελικόπτερο

ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα πλησίον του καταφυγίου Αγαπητός στον Όλυμπο.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και της Π.Υ. Λιτόχωρου, ενώ μεταβαίνει ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: skai.gr

