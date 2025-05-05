Χιώτικη διάκριση στην Ευρώπη – Πρώτη θέση στον διαγωνισμό νέων αγροτών

Η Χιώτισσα Αργυρώ Κουτσουράδη, ανακηρύχθηκε Αγρότης της Χρονιάς στην ΕΕ καθώς βγήκε πρώτη στην κατηγορία της για «το πιο Ανθεκτικό Έργο» στον 9ο διαγωνισμό του European Congress of Young Farmers το 2023.

Η νεαρή αγρότισσα - γεωπόνος από τη Χίο, διαγωνιζόμενη με άλλους 3 νέους αγρότες από Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία στην κατηγορία «Most Resilient Project» κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση με τη συστηματική της δουλειά πάνω στα αρωματικά φυτά και στην τυποποίησή της.

Πηγή: skai.gr

