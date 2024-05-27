Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Προσήχθησαν τρεις ανήλικοι

Από βεγγαλικά προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Άλσος Βεΐκου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτησή του στο "X", προσθέτοντας ότι προσήχθησαν τρεις ανήλικοι. Παράλληλα ο κ. Κικίλιας εφιστά την προσοχή των γονιών, ενώ υπογραμμίζει ότι οι εμπρηστές είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση με το νέο νόμο τιμωρούνται με βαριές ποινές.

Χθες, αργά το απόγευμα, στο Άλσος Βείκου εκδηλώθηκε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά και χρειάστηκε η επέμβαση όχι μόνο επίγειων αλλά και εναέριων μέσων της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν με το τελευταίο φως της ημέρας, για να κατασβεστεί πριν επεκταθεί.



Είναι σοκαριστικό ότι η… pic.twitter.com/o7XYQDXrjt May 27, 2024

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας αναφέρει:

«Χθες, αργά το απόγευμα, στο Άλσος Βεΐκου εκδηλώθηκε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά και χρειάστηκε η επέμβαση όχι μόνο επίγειων αλλά και εναέριων μέσων της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν με το τελευταίο φως της ημέρας, για να κατασβεστεί πριν επεκταθεί.

Είναι σοκαριστικό ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση βεγγαλικών και προσήχθησαν τρεις ανήλικοι. Εφιστώ την προσοχή των γονιών και για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνω: οι εμπρηστές, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση, με το νέο νόμο τιμωρούνται με βαριές ποινές».

Πηγή: skai.gr

