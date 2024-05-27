Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Β. Κικίλιας για πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου: Προσήχθησαν τρεις ανήλικοι- Εφιστώ την προσοχή των γονιών

Από βεγγαλικά προκλήθηκε η πυρκαγιά που «σήκωσε» μέχρι και αεροπλάνα

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Προσήχθησαν τρεις ανήλικοι

Από βεγγαλικά προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Άλσος Βεΐκου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτησή του στο "X", προσθέτοντας ότι προσήχθησαν τρεις ανήλικοι. Παράλληλα ο κ. Κικίλιας εφιστά την προσοχή των γονιών, ενώ υπογραμμίζει ότι οι εμπρηστές είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση με το νέο νόμο τιμωρούνται με βαριές ποινές.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας αναφέρει:

«Χθες, αργά το απόγευμα, στο Άλσος Βεΐκου εκδηλώθηκε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά και χρειάστηκε η επέμβαση όχι μόνο επίγειων αλλά και εναέριων μέσων της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν με το τελευταίο φως της ημέρας, για να κατασβεστεί πριν επεκταθεί.

Είναι σοκαριστικό ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση βεγγαλικών και προσήχθησαν τρεις ανήλικοι. Εφιστώ την προσοχή των γονιών και για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνω: οι εμπρηστές, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση, με το νέο νόμο τιμωρούνται με βαριές ποινές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Γαλάτσι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark