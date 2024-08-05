Ο Ιούλιος του 2024 ήταν ο θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα τα οποία ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο Ιούλιος 2024 στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από μεγάλα διαστήματα με υψηλές τιμές θερμοκρασίας για πολλές ημέρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Κατά την ανάλυση της μέσης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο από το 1960 μέχρι το 2024, στο σύνολο της Ελλάδας, ο Ιούλιος του 2024 καταγράφεται ως ο θερμότερος στα χρονικά για την Ελλάδα, ξεπερνώντας κατά +2,9°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 και κατά +0,3°C τον μέχρι πρότινος θερμότερο Ιούλιο, δηλαδή αυτόν του 2012.

Όπως σημειώνεται, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν καταγραφεί οι τρεις από τους τέσσερις θερμότερους μήνες Ιουλίου για την Ελλάδα τα τελευταία τουλάχιστον 80 χρόνια.

Όσον αφορά στην τάση της μέσης θερμοκρασίας στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και το 2024 για την περίοδο του Ιουλίου, αυτή παρουσιάζει άνοδο κατά +2,5°C.

