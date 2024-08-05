Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΓΕΛ και στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα:

τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Ομάδα Προσανατολισμού Γενικής Παιδείας),

οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Ομάδα Προσανατολισμού Γενικής Παιδείας), την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου , στα Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας),

, στα Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας), την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίο υ στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και στην Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και

υ στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και στην Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου στην Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και στην Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, οι οποίες έχουν ως ώρα έναρξης τη 16:00 μ.μ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις ώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Σχετικά με τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα:

την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, εξεταζόμενο μάθημα είναι τα Αγγλικά με ώρα έναρξης εξέτασης τις 16.00,

το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 16.00,

τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 16.00, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, τα Γερμανικά στις 16.00,

την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου το Ελεύθερο Σχέδιο στις 13.30,

την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου το Γραμμικό Σχέδιο στις 13.30,

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου τα Γαλλικά στις 16.00 και τέλος

το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου τα Ισπανικά στις 12.00 και τα Ιταλικά στις 16.00.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται και στις παραπάνω εξετάσεις τριάντα λεπτά, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη, ενώ η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα είναι:

Των ξένων γλωσσών, τρεις ώρες

Των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες

Του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Τέλος, για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2024-25 ορίζεται το διάστημα από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.