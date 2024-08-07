Φωτιά στην Υδρα: Ο καπετάνιος ανέλαβε την ευθύνη για ρίψη πυροτεχνημάτων

Την πλήρη ευθύνη για τα πυροτεχνήματα που προκάλεσαν εκτεταμένη πυρκαγιά σε πευκοδάσος της Υδρας στις 20 Ιουνίου, ανέλαβε ο καπετάνιος της θαλαμηγού «Περσεφόνη», σε ομολογία του στις αρχές.

Ο ναυτικός φέρεται να υποστήριξε πως εκείνος, μόνος, άναψε τα βεγγαλικά εν αγνοία των επιβατών οι οποίοι ουδέποτε συνελήφθησαν για την υπόθεση ούτε εξετάστηκαν ως μάρτυρες. Ο άνδρας, που παραμένει προφυλακισμένος για την υπόθεση, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, λέγοντας πως στόχευσε τα πυροτεχνήματα προς τη θάλασσα, αλλά ένα από αυτά κατέληξε στο δάσος.

Η εισαγγελία Πειραιά έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος και κατά αγνώστων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προσωποποιήσει τις κατηγορίες κατά των ναυλωτών του σκάφους.

Διαβάστε αναλυτικά στο kathimerini.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.