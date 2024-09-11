Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αράπης Αγίου Όρους

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αράπης Αγίου Όρους.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

