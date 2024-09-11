Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αράπης Αγίου Όρους.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στην περιοχή Αράπης Αγίου Όρους. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2024

Πηγή: skai.gr

