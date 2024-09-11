Λογαριασμός
Χανιά: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Πλατανιά (Βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 90 πυροσβέστες και 3 ελικόπτερα

UPDATE: 19:33
Φωτιά στα Χανιά

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στα Χανιά στην περιοχή του Πλατανιά ενώ λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μετά τις 6 το απόγευμα, η φωτιά οριοθετήθηκε.

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά στα Χανιά στον Πλατανιά

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασε σε έκταση κοντά σε ξενοδοχείο όπως αναφέρει το zarpanews.gr. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι καπνοί είναι πολύ πυκνοί και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 93 πυροσβέστες με 30 οχήματα τρεις ομάδες πεζοπόρο και 3 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

