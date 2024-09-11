Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στα Χανιά στην περιοχή του Πλατανιά ενώ λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Μετά τις 6 το απόγευμα, η φωτιά οριοθετήθηκε.
⚠️ Activation of 112 - Emergency Number— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2024
🔥 Grassland fire in the area of #Platanias #Chania
❗ Stay alert
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/SYBQ255RFY
Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασε σε έκταση κοντά σε ξενοδοχείο όπως αναφέρει το zarpanews.gr. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι καπνοί είναι πολύ πυκνοί και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 93 πυροσβέστες με 30 οχήματα τρεις ομάδες πεζοπόρο και 3 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πλατανιά Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2024
