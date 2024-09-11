Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στα Χανιά στην περιοχή του Πλατανιά ενώ λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Μετά τις 6 το απόγευμα, η φωτιά οριοθετήθηκε.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Grassland fire in the area of #Platanias #Chania



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/SYBQ255RFY — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2024

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξέσπασε σε έκταση κοντά σε ξενοδοχείο όπως αναφέρει το zarpanews.gr. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι καπνοί είναι πολύ πυκνοί και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 93 πυροσβέστες με 30 οχήματα τρεις ομάδες πεζοπόρο και 3 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πλατανιά Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.