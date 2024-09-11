Η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες που συνόδευσαν το πέρασμα της κακοκαιρίας «Atena» από τη Χίο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, είχαν ως αποτέλεσμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ειδικά στο κέντρο της πόλης, όπου τα προβλήματα ήταν πιο έντονα.

Σύμφωνα με το politischios.gr, η πυροσβεστική επενέβη συνολικά σε πάνω από 50 συμβάντα αφού ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος που είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και καρέκλες καφετεριών από την Απλωταριά να καταλήξουν σχεδόν στην Προκυμαία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κέντρο της πόλης εντοπίστηκε σε Απλωταριά, Βενιζέλου, Ροδοκανάκη καθώς και Μιχαήλ Λιβανού, εκεί όπου οι φερτές ύλες κατέκλεισαν τους δρόμους και είχαν ως αποτέλεσμα να φράξουν οι σχάρες και οι αγωγοί όμβριων υδάτων ενώ στην Αγίων Αποστόλων πλημμύρισε ο χώρος στάθμευσης.

Παράλληλα σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και στον Δημοτικό Φωτισμό.

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε την περίφραξη του Τελωνείου της Χίου

Ακόμα και η στιβαρή περίφραξη του Τελωνείου δεν στάθηκε ικανή να αντισταθεί στα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Atena» που σάρωσε τη Χίο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την περιοχή του Βόρειου Λιμενοβραχίονα εκεί όπου σύμφωνα με μαρτυρίες ανεμοστρόβιλος «ξήλωσε» τη νέα περίφραξη του Τελωνείου της Χίου, προκαλώντας εκτός των άλλων σημαντικές ζημιές.

Εικόνες πλήρους καταστροφής στη Νότια Χίο: Πάνω από 160 τόνοι χαμένοι από το πέρασμα της κακοκαιρίας "Atena" - Οι μαστιχοπαραγωγοί είχαν προλάβει να μαζέψουν μόλις το 20% της φετινής παραγωγής

Εικόνα σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής της φετινής παραγωγής μαστίχας, σκιαγράφισε μέσα από δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, τονίζοντας πως σχεδόν το 80% της παραγωγής δεν είχε ακόμη συλλεχθεί πριν το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως οι μαστιχοπαραγωγοί είχαν καταφέρει να μαζέψουν μόνο το 20% της φετινής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 80% της παραγωγής μαστίχας βρισκόταν ακόμη κάτω από τα δέντρα, εκτεθειμένο στα φυσικά φαινόμενα. Η ένταση και η έκταση της καταστροφής έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, με το πλήγμα να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού η μαστίχα αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής και ένα μοναδικό προϊόν παγκόσμιας αναγνώρισης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι η καταστροφή έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό το γεωγραφικό κομμάτι των Μαστιχοχωρίων, χωρίς να υπάρχει περιοχή που να μην έχει υποστεί ζημιές. Παρά την προετοιμασία που υπήρχε για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η σφοδρότητα της κακοκαιρίας υπερέβη κάθε πρόβλεψη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις καλλιέργειες.

Η Ένωση έχει ήδη προχωρήσει σε επιτόπιες αυτοψίες για να εκτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μαστίχι έχει καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να γίνει προσπάθεια στήριξης των παραγωγών τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη συγκομιδή της φετινής παραγωγής, όσο αυτό είναι εφικτό.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών είναι η επάρκεια διαθέσιμης παραγωγής για να καλυφθούν οι παραγγελίες που είχαν γίνει, ειδικά για το δεύτερο μισό της σεζόν. Η κακοκαιρία έχει αφήσει τη διαθέσιμη ποσότητα προϊόντος σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τη δυνατότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.