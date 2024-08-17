Λογαριασμός
Φωτιά στους Φούρνους Ικαρίας - Ήχησε το 112

Μήνυμα να εκκενώσουν την περιοχή στάλθηκε στους κατοίκους από το 112

Φούρνοι

Φωτιά ξέσπασε στο Καμάρι στους Φούρνους Ικαρίας νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι

Η πυρκαγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών.

Επιχειρούν εθελοντές με 4 οχήματα ενώ μεταβαίνουν 8 πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ με 1 Ελικόπτερο.

Στους κατοίκους στάλθηκε μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν την περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμάρι του Δήμου #Φούρνων #Κορσέων

🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι, απομακρυνθείτε προς #Φούρνους.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice

