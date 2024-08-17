Φωτιά ξέσπασε στο Καμάρι στους Φούρνους Ικαρίας νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι
Η πυρκαγιά είναι σε χαμηλή βλάστηση στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών.
Επιχειρούν εθελοντές με 4 οχήματα ενώ μεταβαίνουν 8 πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ με 1 Ελικόπτερο.
Στους κατοίκους στάλθηκε μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν την περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμάρι του Δήμου #Φούρνων #Κορσέων
🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι, απομακρυνθείτε προς #Φούρνους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 17, 2024
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καμάρι του δήμου Φούρνων Κορσεών #Ικαρία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2024
Επιχειρούν Εθελοντές με 4 οχήματα ενώ μεταβαίνουν 8 #πυροσβέστες της 14ης ΕΜΟΔΕ με 1 Ε/Π.
