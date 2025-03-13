Φωτιά στην Εύβοια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρμάρι Καρύστου Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:10 σε δύσβατο σημείο και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.