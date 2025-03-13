Φωτιά στην Εύβοια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρμάρι Καρύστου Ευβοίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:10 σε δύσβατο σημείο και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
