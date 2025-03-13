Λογαριασμός
Πυρκαγιά στο Μαρμάρι Ευβοίας

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:10 σε δύσβατο σημείο στο Μαρμάρι της Εύβοιας αλλά δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός

Φωτιά στην Εύβοια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρμάρι Καρύστου Ευβοίας. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:10 σε δύσβατο σημείο και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

 Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. 

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πυρκαγιά Εύβοια Πυροσβεστική Κάρυστος εθελοντές οχήματα Φωτιά
