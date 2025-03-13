Φεστιβάλ επιστήμης για τα 100 Χρόνια Κβαντικής Θεωρίας

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη θεμελίωση της Κβαντικής Θεωρία. Το 2025 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας από τον ΟΗΕ, και το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει στη μεγάλη αυτή γιορτή της επιστήμης με ένα φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνει ένα μοναδικό φεστιβάλ επιστήμης, αφιερωμένο στην πιο συναρπαστική επιστημονική ανακάλυψη του 20ού αιώνα, η οποία διαμόρφωσε τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ένα ταξίδι στον κβαντικό κόσμο

Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς την Κβαντική Φυσική; Χωρίς κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laser, μαγνητικές τομογραφίες; Η Κβαντική Μηχανική δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια – είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές καινοτομίες του αιώνα μας.

Το φεστιβάλ «100 Χρόνια Κβαντικής Θεωρίας» καλεί το κοινό σε ένα διαδραστικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ταξίδι στον παράξενο και γοητευτικό κόσμο του μικρόκοσμου.

Τι θα περιλαμβάνει το φεστιβάλ;

Επιστημονικές Ομιλίες: Ο καθηγητής Χάρης Αναστόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών) θα μιλήσει για «100 χρόνια Κβαντική: Πώς η διαμάχη για τη φύση της πραγματικότητας οδηγεί σε νέες τεχνολογίες».

Science Shows: Ζωντανά πειράματα από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, που αποκαλύπτουν τις παράδοξες ιδιότητες του κβαντικού κόσμου.

Πειραματικοί Σταθμοί: Αλληλεπιδράστε με τον κβαντικό κόσμο! Δοκιμάστε την τύχη σας στην ανίχνευση στοιχειωδών σωματιδίων, παρατηρήστε ατομικά φάσματα εκπομπής και μετρήστε την ταχύτητα του φωτός.

«Ρώτα έναν επιστήμονα»: Έχετε απορίες για την Κβαντική Φυσική; Συζητήστε με ειδικούς και λύστε κάθε απορία σας.

Διαδραστικά Παιχνίδια & Προβολές: Ανακαλύψτε την Κβαντική Μηχανική μέσα από προσομοιώσεις, poster και προβολές.

Κβαντική για όλους!

Μάθετε, εξερευνήστε, πειραματιστείτε και γίνετε μέρος της επανάστασης της Κβαντικής Φυσικής!

Το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Διαβάστε: Τι είναι επιτέλους η κβαντική ενέργεια;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.