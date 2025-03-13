Σε 23 συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν πάνω από 40 έρευνες κατ’ οίκον και εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις, μία στη Θεσσαλονίκη και δύο στις Σέρρες. Κατασχέθηκαν νομίσματα και άλλα αρχαία αντικείμενα, τα οποία θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες για να εκτιμηθούν, καθώς και το ποσό των 50.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν, ακόμη εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες ανασκαφές τους, δίπλα σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί, μεταξύ των οποίων και εκρηκτικά TNT. Οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν αποκομίσει κέρδη από την πώληση αρχαίων αντικειμένων στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.