Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 40 χτυπήματα με μαχαίρι στην 44χρονη

Η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο τέσσερα μαχαίρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της γυναικοκτονίας που σόκαρε τη Θεσσαλονίκη

γυναικοκτονία

Δεκάδες τραύματα σε όλο της το σώμα έφερε η 44χρονη την οποία σκότωσε χθες ο σύζυγός της, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης προκύπτει ότι ο 53χρονος κατάφερε 40 τουλάχιστον χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος της γυναίκας.

Η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο τέσσερα μαχαίρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του εγκλήματος.

