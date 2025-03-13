Δεκάδες τραύματα σε όλο της το σώμα έφερε η 44χρονη την οποία σκότωσε χθες ο σύζυγός της, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης προκύπτει ότι ο 53χρονος κατάφερε 40 τουλάχιστον χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος της γυναίκας.

Η αστυνομία περισυνέλεξε από το σημείο τέσσερα μαχαίρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

