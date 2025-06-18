Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Μαγούλα, στην Ερέτρια Ευβοίας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα ωστόσο λόγω του πυκνού καπνού εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει δίπλα στη θάλασσα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Εύβοια



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαγούλα_Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 18, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ μετέβη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λιανή Άμμος στην Ερέτρια Ευβοίας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ μεταβαίνει 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.