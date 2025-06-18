Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Ερέτρια - Σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα ωστόσο λόγω του πυκνού καπνού εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και να βρίσκονται σε ετοιμότητα

UPDATE: 12:32
φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Μαγούλα, στην Ερέτρια Ευβοίας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα ωστόσο λόγω του πυκνού καπνού εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει δίπλα στη θάλασσα. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες  πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ μετέβη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ερέτρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark