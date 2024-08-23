Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μίνα ανατολικής Μάνης (Δήμος Οιτύλου). Η φωτιά βρίσκεται πάνω από τον οικισμό της Μίνας. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες, 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, δυο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μίνα Οιτύλου Αν. Μάνης. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2024

Πηγή: skai.gr

