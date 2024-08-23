Λογαριασμός
Φωτιά στην ανατολική Μάνη - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δυο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

UPDATE: 22:09
Μάνη-φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μίνα ανατολικής Μάνης (Δήμος Οιτύλου). Η φωτιά βρίσκεται πάνω από τον οικισμό της Μίνας. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες, 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, δυο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

