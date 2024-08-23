Λογαριασμός
Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στο Ρέθυμνο

Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση σε απόσταση 200 μέτρων η μία από την άλλη στην περιοχή Αμπελάκι Ρεθύμνου

Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Καρέ Ρεθύμνου Κρήτης.

Ειδικότερα, επρόκειτο για δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμπελάκι Ρεθύμνου. Η πρώτη εστία ήδη έχει ελεγχθεί.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, έχει γίνει αποκλιμάκωση των δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται 13 υδροφόρα οχήματα, με 34 υπαλλήλους, 1 ομάδα πεζοπόρων καθώς κι άλλη μια που βρισκεται καθ’ οδον, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις από τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής. 

Τα μέτωπα ξέσπασαν σε μόλις 200 μέτρα απόστασης το ένα από το άλλο, κινώντας έτσι της υποψίες για ενδεχόμενο εμπρησμό. 

