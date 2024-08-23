Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Καρέ Ρεθύμνου Κρήτης.

Ειδικότερα, επρόκειτο για δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμπελάκι Ρεθύμνου. Η πρώτη εστία ήδη έχει ελεγχθεί.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π.

Δύο #πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Καρέ Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, έχει γίνει αποκλιμάκωση των δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται 13 υδροφόρα οχήματα, με 34 υπαλλήλους, 1 ομάδα πεζοπόρων καθώς κι άλλη μια που βρισκεται καθ’ οδον, ενώ συνεχίζονται οι ρίψεις από τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

Τα μέτωπα ξέσπασαν σε μόλις 200 μέτρα απόστασης το ένα από το άλλο, κινώντας έτσι της υποψίες για ενδεχόμενο εμπρησμό.

