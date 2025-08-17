Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στη Βοβούσα Ιωαννίνων - Σηκώθηκαν εναέρια

 Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν στο σημείο 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα

Φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν στο σημείο 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark