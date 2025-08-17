Φωτιά στη Βοβούσα Ιωαννίνων - Σηκώθηκαν εναέρια

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν στο σημείο 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωάννινων. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
