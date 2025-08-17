Πάτρα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Κυριακή οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία, ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με την εκδήλωση της φωτιάς.

Όπως αναφέρει το apohxos.gr η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τη δήλωση του 19χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η αρχική του ομολογία δεν ήταν αληθινή, αλλά αποτέλεσμα πίεσης που – όπως λέει – δέχθηκε από τους αστυνομικούς κατά την προανάκριση. «Ομολόγησα επειδή με πίεσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας τώρα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

Παρά τις αρνήσεις, οι δύο νεαροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έως ότου ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση.

Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας συνελήφθη και ένας 25χρονος ο οποίος δηλώνει μέσω των δικηγόρων ότι ήταν εκεί ως εθελοντής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση του φερόμενου εμπρησμού στην περιοχή Γηροκομείο στην Πάτρα εξέδωσαν οι δικηγόροι του 25χρονου που έχει συλληφθεί και απολογείται τη Δευτέρα για το αδίκημα του εμπρησμού.

Όπως σημειώνουν, οι 25χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή μαζί με άλλα τρία άτομα τα οποία έχουν ήδη καταθέσει ενόρκως στις αρχές.

«Από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, , αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)» σημειώνεται.





Πηγή: skai.gr

