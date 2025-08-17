Σύλληψη 21χρονου για συμμετοχή σε ληστρική επίθεση σε βάρος φιλάθλων στην Αθήνα

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν έναν 21χρονο για συμμετοχή σε ληστρική επίθεση που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, 15 Αυγούστου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, σε βάρος δύο φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων της δικογραφίας, προέκυψε ότι ο 21χρονος μαζί με δύο συνεργούς του εμπλέκεται στην παραπάνω επίθεση, κατά την οποία με γροθιές και λακτίσματα αφαίρεσαν από τον έναν φίλαθλο ένδυμα με διακριτικά αντίπαλης ομάδας, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Σε αστυνομική επιχείρηση, που έγινε χθες το πρωί, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία του και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε όχημα το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και διαφυγής, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, ενδύματα και αντικείμενα με διακριτικά ομάδας, αυτοκόλλητα συνδέσμων, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 κάρτες SIM.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Πηγή: skai.gr

