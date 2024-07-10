Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και σε δασική έκταση στο Καναλάκι Πάργας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ , 12 οχήματα και 6 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Διάσπαρτες εστίες φωτιάς, παραμένουν και στη γεωργική έκταση στην περιοχή Πογωνιά, του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12.15 και δεν απειλεί κατοικίες.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 44 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων από 5η και 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούσσα Σουφλίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.
