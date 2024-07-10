Θεσσαλονίκη: 32χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της σε κέντρο απεξάρτησης

Περιθαλπόμενος σε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι βίασε άλλη περιθαλπόμενη του ίδιου κέντρου. Το περιστατικό, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέβη στις αρχές του μήνα, όταν ο κατηγορούμενος, ηλικίας 31 ετών, κατά τη διαμονή του στο θεραπευτικό κέντρο, εισήλθε στο δωμάτιο της 32χρονης παθούσας, όπου με χρήση βίας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης φέρεται ένας υπήκοος Κύπρου και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
- Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν ξέρουν να μας πουν από ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα αν θα αλλάξουμε τις ταυτότητες για τον προσωπικό μοναδικό αριθμό
- ΟΑΣΑ: Νέα απόπειρα απάτης στα social media με δέλεαρ δωρεάν κάρτα απεριορίστων διάρκειας 12 μηνών
- Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Καθυστερεί έγκριση ίδρυσης επιχείρησης λόγω έλλειψης προσωπικού - Τι απαντάει ο Κ. Κυρανάκης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.