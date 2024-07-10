Θεσσαλονίκη: 32χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της σε κέντρο απεξάρτησης

Περιθαλπόμενος σε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι βίασε άλλη περιθαλπόμενη του ίδιου κέντρου. Το περιστατικό, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέβη στις αρχές του μήνα, όταν ο κατηγορούμενος, ηλικίας 31 ετών, κατά τη διαμονή του στο θεραπευτικό κέντρο, εισήλθε στο δωμάτιο της 32χρονης παθούσας, όπου με χρήση βίας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης φέρεται ένας υπήκοος Κύπρου και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

