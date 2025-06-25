Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στη Βελιγοστή Αρκαδίας.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στη Βελιγοστή και το Λεοντάρι του Δήμου Μεγαλόπολης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελιγοστή Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2025

Στο μέτωπο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.



