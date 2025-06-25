Λογαριασμός
Φωτιά στην Αρκαδία, στην περιοχή Βελιγοστή - Επιχειρούν 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν εναέρια μέσα

UPDATE: 15:25
φωτια βελιγοστη

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στη Βελιγοστή Αρκαδίας.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στη Βελιγοστή και το Λεοντάρι του Δήμου Μεγαλόπολης. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν εναέρια μέσα. 

Στο μέτωπο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Αρκαδία
