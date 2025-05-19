Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση και επεκτάθηκε προς την ορεινή πλευρά στη Ριτσώνα. Πρόκειται για το πρώτο σοβαρό συμβάν με φωτιά που έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Η φωτιά εξελίσσεται μέσα στην καρδιά της δασικής έκτασης, σε ένα σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις και γι' αυτό ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς με τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν απειλείται οικισμός.

Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς και τις ρίψεις νερού από τα αεροσκάφη:

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ριτσώνα Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 19, 2025

