Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γκισέ εισιτηρίων στο Αεροδρόμιο Ντιτρόιτ – Έξι τραυματίες (Βίντεο)

Η αστυνομία του αεροδρομίου διεξάγει έρευνα για τα αιτία του δυστυχήματος, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γκισέ εισιτηρίων στο Αεροδρόμιο Ντιτρόιτ

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο του αεροδρομίου της κομητείας Γουέιν του Ντιτρόιτ το βράδυ της Παρασκευής, χτυπώντας ένα γκισέ εισιτηρίων και τραυματίζοντας έξι άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίου της Κομητείας Γουέιν.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία του αεροδρομίου διεξάγει έρευνα για τα αιτία του δυστυχήματος, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ένα μπλε, τετράθυρο σεντάν σταματημένο, με το καπό του και το φορτηγό ανοιχτό, μπροστά από τα γκισέ της Delta Air Lines στο σημείο αναχωρήσεων.

Γυαλιά και άλλα συντρίμμια ήταν σκορπισμένα στο έδαφος στην είσοδο, και κίτρινη αστυνομική ταινία είχε αποκλείσει το σημείο.

dedroit airport

Το όνομα του οδηγού δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

