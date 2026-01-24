Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε γκισέ εισιτηρίων στο Αεροδρόμιο Ντιτρόιτ

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο του αεροδρομίου της κομητείας Γουέιν του Ντιτρόιτ το βράδυ της Παρασκευής, χτυπώντας ένα γκισέ εισιτηρίων και τραυματίζοντας έξι άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αρχή Αεροδρομίου της Κομητείας Γουέιν.

#BREAKING🚨: A man drove a car into the McNamara terminal at Detroit Metro Airport.



Bystander video shows aftermath inside the terminal. It’s unclear why the man crashed into the airport. pic.twitter.com/3CrVVEFFf0 — Metro Detroit News (@metrodetroitn) January 24, 2026

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αστυνομία του αεροδρομίου διεξάγει έρευνα για τα αιτία του δυστυχήματος, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έξι άτομα στο σημείο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ένα μπλε, τετράθυρο σεντάν σταματημένο, με το καπό του και το φορτηγό ανοιχτό, μπροστά από τα γκισέ της Delta Air Lines στο σημείο αναχωρήσεων.

#BREAKING: Video coming in via social media this evening shows where a car drove through the glass doors and into McNamara Terminal, crashing into some of the Delta Air Lines Check-In Booths on the top level at Detroit-Wayne County International Airport (DTW)… #BreakingNews… pic.twitter.com/Kjjn5RCxaO — Bryan Schuerman, M.A., M.Ed. (@BSchuermanWX) January 24, 2026

Γυαλιά και άλλα συντρίμμια ήταν σκορπισμένα στο έδαφος στην είσοδο, και κίτρινη αστυνομική ταινία είχε αποκλείσει το σημείο.

Το όνομα του οδηγού δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

