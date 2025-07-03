Φωτιά στη Χαλκιδική: Συνελήφθη ύποπτος για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρι στη Βουρβουρού του δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψή του μετά από στοιχεία που συνέλεξε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και καταθέσεις μαρτύρων. Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο συλληφθείς έπεσε σε αντιφάσεις και δεν έπεισε τα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με καταστροφέα προϊόντων ξυλείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πολυγύρου.

Η φωτιά, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και κινητοποίησε μεγάλη επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη, είναι σήμερα χωρίς ενεργό μέτωπο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη, στο σημείο επεχείρησαν 160 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 49 οχήματα, ομάδα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και Εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πηγή: skai.gr

