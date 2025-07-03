Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε, σήμερα στις 17.00, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αντικείμενο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Λ. Μαραθώνος, στο Δήμο Ραφήνας.

Πρώτη προτεραιότητα ετέθη η άμεση προστασία των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης.

Με δεδομένο ότι η πυρκαγιά ανέπτυξε γρήγορα δυναμική παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αγία Κυριακή, Έτος Στέκο και Ήμερος Πεύκος, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, επιχειρούν με 170 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών Πυροσβεστών και Εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιήσει 30 απομακρύνσεις συμπολιτών μας και 8 απεγκλωβισμούς, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Μαραθώνος αλλά και των κάθετων οδών, στο ύψος των περιοχών που επηρεάζει η πυρκαγιά.

Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει στην περιοχή 2 ασθενοφόρα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία "Γεώργιος Γεννηματάς", "Σωτηρία", "Ιπποκράτειο" και "Ερυθρός Σταυρός", καθώς και τα Κέντρα Υγείας Νέας Μάκρης, Σπάτων και Ραφήνας.

Τέλος, σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ενώ έχει γίνει ανακατεύθυνση των επιβατικών οχηματαγωγών με προορισμό το Λιμάνι της Ραφήνας προς το λιμάνι του Λαυρίου. Πλοίο με τελικό προορισμό τη Ραφήνα επέστρεψε στο λιμάνι αναχώρησης το Μαρμάρι Ευβοίας.

Ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση και παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ τόνισε: «Είναι μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε μεικτή περιοχή με δάσος και σπίτια, χρειάζεται να είμαστε σε διαρκή συναγερμό και να μην εφησυχάζουμε».

