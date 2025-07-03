Τέμπη: Παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς θυμάτων κατά του Χρ. Τριαντόπουλου

Της Έλενας Γαλάρη

Κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος ελέγχεται ποινικά για παράβαση καθήκοντος μετά από απόφαση της Βουλής, στρέφονται συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Οι οικογένειες Χρήστου Βλάχου, Δημήτρη και Νίκου Πλακιά και η Δημήτρη Μασσαλή ζητούν την αυτονόητη τιμωρία για πράξεις και παραλείψεις της Πολιτείας που έγιναν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς των θυμάτων επισημαίνουν ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος "επέφεραν ανεπανόρθωτη βλάβη στην πληρότητα της ανακριτικής έρευνας, στην αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και αυτονοήτως επέφεραν βλάβη στους ίδιους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς των θυμάτων που δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας λόγω της ψυχικής οδύνης που έχουν υποστεί."

Οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν ότι όσοι εμπλέκονται στην παράνομη επέμβαση στον τόπο του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Χρήστου Τριαντόπουλου, σκόπευαν να βλάψουν τα δικονομικά και ουσιαστικά δικαιώματα των συγγενών των θυμάτων, αφού ήταν σε πλήρη γνώση των συνεπειών που αμέσως προέκυπταν από τις δικές τους παρεμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.