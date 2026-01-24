Eκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στη Μινεάπολη κατά της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων μετά τα συνεχή βίαια και αιματηρά περιστατικά με πράκτορες της ICE - με τελευταίο την αδιανόητη σύλληψη ενός 5χρονου αγοριού ενώ γύριζε από το σχολείο, και την μεταφορά του σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities. pic.twitter.com/LkvkxFztJI January 23, 2026

Αψηφώντας τα χιόνια και το τσουχτερό κρύο, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης ως μέρος της γενικής απεργίας σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα, με αίτημα την απομάκρυνση της ICE από τις «Δίδυμες Πόλεις», την μητροπολιτική περιοχή Μινεάπολη -Σαιντ Πωλ.

Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Μινεσότα, η αστυνομία συνέλαβε περίπου 100 πάστορες και άλλους ιερωμένους θρησκειών και δογμάτων, που διαδήλωναν κατά της επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης.

Οι κληρικοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να διαμαρτυρηθούν για τις πτήσεις απέλασης και να παροτρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες να ζητήσουν τον τερματισμό αυτού που το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει χαρακτηρίσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης που έχει γίνει ποτέ.

Οι διαμαρτυρίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος κατά της αυξημένης επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης από τον Τραμπ σε όλη την πολιτεία, με τα εργατικά συνδικάτα, τις προοδευτικές οργανώσεις και τον κλήρο να προτρέπουν τους κατοίκους της Μινεσότα να μείνουν μακριά από την εργασία, το σχολείο, ακόμη και τα καταστήματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.