Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Σημερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ζωσιμά, Οσίας Ξένης, Οσίου Φίλωνος, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.
Μην ξεχάσετε λοιπόν να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους:
- Ζωσιμά, Ζωσιμίνα
- Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος
- Φίλωνα, Φίλων
- Νεόφυτο, Νεοφυτία, Νεοφύτη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:39
🌒 Σελήνη 5.5 ημερών
