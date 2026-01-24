Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Σημερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ζωσιμά, Οσίας Ξένης, Οσίου Φίλωνος, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.

Μην ξεχάσετε λοιπόν να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους:

- Ζωσιμά, Ζωσιμίνα

- Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος

- Φίλωνα, Φίλων

- Νεόφυτο, Νεοφυτία, Νεοφύτη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:39

🌒 Σελήνη 5.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

