Ο Τραμπ «προμοτάρει» το ντοκιμαντέρ της Μελάνια: «Θα δείτε τα παρασκήνια ενός ιστορικού γεγονότος» 

Στις 30 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει η ταινία "Melania", με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της Μελάνια Τραμπ, πριν την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου, το 2025

melania

Στις 30 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως το ντοκιμαντέρ "Melania", με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της Μελάνια Τραμπ, πριν την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου, το 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ταινία «υπόσχεται μια αποκλειστική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις δυσκολίες της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του σήμερα στο Χ, προωθεί το ντοκιμαντέρ της συζύγου του με τα εξής…  μετριοπαθή λόγια:  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ: 7 Ημέρες μέχρι ο Κόσμος να γίνει μάρτυρας μιας αξέχαστης, πίσω από τα παρασκήνια, ματιάς σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της εποχής μας. ΜΕΛΑΝΙΑ: ΕΙΚΟΣΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. 

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα παρακολουθήσει πρώτο την ταινία σε μία ιδιωτική προβολή το Σάββατο, στον Λευκό Οίκο 

Το τρέιλερ 

Το τρέιλερ ξεκινά με την Πρώτη Κυρία να ετοιμάζεται να εισέλθει στη Ροτόντα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ για την ορκωμοσία.

Ντυμένη με το μπλε σκούρο σύνολό της, η Μελάνια γυρίζει προς την κάμερα καθώς αυτή περνάει πανοραμικά μπροστά από το πρόσωπό της και λέει «Ξεκινάμε πάλι».
Στυ συνέχεια, τα πλάνα εναλλάσσονται  μεταξύ του Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, του Πύργου Τραμπ στο κέντρο του Μανχάταν και των κεντρικών γραφείων της ομάδας μετάβασης στην Ουάσινγκτον, δίνοντας μια γεύση από την κατασκευή του στράπλες φορέματος της Μελάνια για την ορκωμοσία και τη φωτογράφιση που δημιούργησε το εντυπωσιακό ασπρόμαυρο επίσημο πορτρέτο της.

Σε κάποιο σημείο, η Μελάνια ακούει τον σύζυγό της να κάνει πρόβα για μια ομιλία. «Η πιο περήφανη κληρονομιά μου θα είναι αυτή του ειρηνοποιού», λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος.

«Ειρηνοποιός και ενοποιητής», παρεμβαίνει η Πρώτη Κυρία.

Στο τελευταίο πλάνο του τρέιλερ  είναι μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ των Τραμπ, στην οποία η Μελάνια χαιρετά τον σύζυγό της λέγοντας: «Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια».

«Το παρακολούθησες;» ακούγεται να ρωτάει ο Ντόναλντ Τραμπ στην άλλη άκρη της γραμμής. Η Μελάνια απαντά: «Δεν το είδα. Ναι, θα το δω στις ειδήσεις».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως
 

