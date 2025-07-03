Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο γυναίκες συνέβη σήμερα στο κέντρο της πόλης της Αμαλιάδας, μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, μία 46χρονη κυνήγησε με ψαλίδι και τραυμάτισε στην ωμοπλάτη μια γυναίκα 32 ετών.

Ακολούθησε πανικός καθώς η 46χρονη καταδιώχθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, σε κοντινή απόσταση από το συμβάν, περίπου στο ύψος της πλατείας Αγίου Αθανασίου.

Η τραυματίας έχει μεταφερθεί στη νοσηλευτική μονάδα Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα αίτια του άγριου καβγά βασίζονται σε προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

