Προσποιούμενοι τους τεχνικούς δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτήδειοι εισήλθαν σε διαμέρισμα 74χρονης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απ' όπου αφαίρεσαν μετρητά και τιμαλφή, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση, που καταγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 2022, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οπως ανακοινώθηκε, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις άνδρες (ημεδαποί), ηλικίας 58, 37 και 41 ετών, σεσημασμένοι για παρόμοια αδικήματα.

Η λεία τους περιελάμβανε μετρητά ύψους 600 ευρώ, 66 χρυσές λίρες, δύο χρυσά ρολόγια και κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας.

Σε βάρος των τριών φερόμενων δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπή η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.