Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Εύβοιας.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Κατεσβέσθη η φωτιά στη Θήβα

Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση με ξερά χόρτα, κοντά στο νοσοκομείο της Θήβας. Επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας Στερεάς. Οι φλόγες απείλησαν αγροτική αποθήκη ενώ δεν υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

