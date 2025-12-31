Ο «χάρτης» των αγροτικών μπλόκων - Ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πού γίνονται εκτροπές

Οι αγρότες δηλώνουν πως θα κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα, ωστόσο διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς αφήνοντας ανοιχτές λωρίδες στις εθνικές οδούς και παράδρομους, ενώ η Τροχαία είναι σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας προσωρινές ρυθμίσεις και εκτροπές κυκλοφορίας για την ασφάλεια των οδηγών.

Η εικόνα στις εθνικές οδούς

Αναλυτικά, στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00, όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Η εκτροπή γίνεται στον Ανισόπεδο Κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το μπλόκο. Προς Αθήνα, η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη διεξάγεται από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Σημειώνεται πως εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Αντίστοιχα, στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ΕΡΤNews.

Το πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο.

Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας. Μικρότερες παρακάμψεις υπάρχουν σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας

Ανοιχτός είναι και ο Προμαχώνας, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τελωνείο Ευζώνων

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά στο τελωνείο Ευζώνων, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Χτες, οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

