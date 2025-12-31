Λογαριασμός
Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Αναλυτικά οι τελευταίες διελεύσεις συρμών ανά γραμμή από τη ΣΤΑΣΥ

ΣΤΑΣΥ

Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ. 
 

Ειδικότερα, σήμερα οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
 

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
     

Γραμμές  2  &  3  Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
     

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
  • από Αγία Τριάδα στις 21:58.
  • Τραμ Γραμμή 6:
  • από Πικροδάφνη στις 22:00,
  • από Σύνταγμα στις 22:45.
     

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.
Πηγή: skai.gr

