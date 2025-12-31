Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ την Τετάρτη, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.



Ειδικότερα, σήμερα οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:



Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

στις 22:20, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.



Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,

στις 23:03, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,

προς Ελληνικό στις 22:45, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,

προς Ανθούπολη στις 22:42, από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,

προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37, από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42, από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22, από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.



Τραμ Γραμμή 7:

από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,

στις 21:44, από Αγία Τριάδα στις 21:58.

στις 21:58. Τραμ Γραμμή 6:

από Πικροδάφνη στις 22:00,

στις 22:00, από Σύνταγμα στις 22:45.



Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,

στις 21:45, από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

στις 21:29, από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,

στις 21:28, από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

