Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Άλλο ένα πρωινό χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα ξημέρωσε σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στους δρόμους του λεκανοπεδίου.Οι οδηγοί κινούνται ελεύθερα και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα σε όλους τους δρόμους της Αθήνας.

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες έτσι και σήμερα, η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί μετά τις 10:30 το πρωί, ιδιαίτερα στον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, τη Νέα Ερυθραία, τη Νέα Ιωνία, το Περιστέρι και στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

