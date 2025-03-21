Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Μαρτίου

Οι Γ΄ Χαιρετισμοί είναι σήμερα, 21 Μαρτίου, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά τη μνήμη των Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης και Μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος των εκ Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 18:37 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 11 λεπτά

Σελήνη 21.2 ημερών

Παγκόσμιες ημέρες:

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.