Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία στην Παιανία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16.43 σε κατοικία επί της οδού Γιασεμιών στην Παιανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε εξωτερικό χώρο της οικίας εντοπίστηκε η σορός του άνδρα, ηλικίας 85-90 ετών.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

