Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με πρόσχημα την επιστροφή χρημάτων, επιτήδειοι «αλίευαν» τα στοιχεία τραπεζικών καρτών ανυποψίαστων θυμάτων στη Θεσσαλονίκη, αποσπώντας χρήματα, καθώς και κοσμήματα και χρυσές λίρες, με τη λεία τους να ξεπερνάει τις 170.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 24χρονος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμη συνεργών του, τα στοιχεία των οποίων παραμένουν άγνωστα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 7 περιπτώσεις απάτης που φαίνεται να τελέστηκαν το τελευταίο 15ήμερο σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η τελευταία χρονικά περίπτωση αφορούσε γυναίκα, 71 ετών, η οποία πείστηκε και παρέδωσε προσωπικά στοιχεία τραπεζικών καρτών, μαζί με κοσμήματα, αξίας 20.000 ευρώ, και χρυσές λίρες, αξίας 30.000 ευρώ.

Όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον λογιστή της και συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο περί απάτης απευθύνθηκε στην αστυνομία, από την έρευνα της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές και αναλήψεις μετρητών.

Με τον ίδιο τρόπο, η σπείρα φαίνεται να έδρασε και στις υπόλοιπες έξι περιπτώσεις, απ' όπου απέσπασαν 31.190 ευρώ σε μετρητά, χρυσαφικά και κοσμήματα, αξίας 28.000 ευρώ, όπως επίσης 91 λίρες Αγγλίας, αξίας 115.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

