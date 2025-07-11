Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην επιχείρηση με πλυντήρια στη Μύκονο

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με πλυντήρια στην επαρχιακή οδό Μυκόνου -  Άνω Μεράς στη Μύκονο

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα ήχησε το 112, το οποίο κάλεσε τους κάτοικους να παραμείνουν  σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω του έντονου και επικίνδυνου καπνού. 

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν τις πρωινές ώρες να περιορίσουν τη φωτιά, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

