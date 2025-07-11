Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με πλυντήρια στην επαρχιακή οδό Μυκόνου - Άνω Μεράς στη Μύκονο.

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα ήχησε το 112, το οποίο κάλεσε τους κάτοικους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω του έντονου και επικίνδυνου καπνού.

Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην πόλη της #Μυκόνου. Επικίνδυνοι καπνοί.



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 11, 2025

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν τις πρωινές ώρες να περιορίσουν τη φωτιά, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Πηγή: skai.gr

