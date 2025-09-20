Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε επιχείρηση επισκευής σκαφών

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη - Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυροσβεστική επιχείρηση Φωτιά Θεσσαλονίκη
