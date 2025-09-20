Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.
Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.
Πηγή: skai.gr
