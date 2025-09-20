Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο Κάτω Σχολάρι σε υπόγειο κτηρίου όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν οι διπλανές επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

