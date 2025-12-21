Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Αττικής.

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το Skai.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι. Μάλιστα, όσοι δεν υπάκουαν στους αρχηγούς, υποβάλλονταν ακόμα και σε βασανιστήρια. Χαρακτηριστικές του τρόπου δράσης τους και συμπεριφοράς προς μέλη του κυκλώματος είναι οι φράσεις: «Θα φας πολύ ξύλο, μπρο», «θα τον δείρω».

Αναλυτικά οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Ο «Μπρα» και ο «Κίτσου» και τα βασανιστήρια στους απείθαρχους και απρόσεκτους

50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης και 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς πωλούσαν ο «Μπρα» και ο «Κίτσου» - o 20χρονος αρχηγός και ο 19χρονος υπαρχηγός του κυκλώματος που πωλούσαν ναρκωτικά σε συμμαθητές τους.

Η οργάνωση διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας, ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια

Την ποινή την ονόμαζαν «χρέωμα», που αρχικά ήταν χρηματικό πρόστιμο. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων ακολουθούσε άγριος ξυλοδαρμός των άτακτων, ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Σε μία τέτοια περίπτωση η αρχηγική δυάδα έκαψε το χέρι κατώτερου μέλους με αναμμένο τσιγάρο.

Ο 20χρονος αρχηγός είχε δημιουργήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες, ενώ ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν και ο αποθηκάριος των ναρκωτικών, τα οποία μοίραζαν τα κατώτερα μέλη σε πάρκο της Λεωφόρου Ιωνίας.

Ο υπαρχηγός είχε και μία δική του τρίτη υποομάδα για τη διακίνηση ναρκωτικών στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως σήμερα, σε χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, επιβεβαιώθηκαν 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. Ωστόσο, ο αριθμός τους εκτιμάται είναι πολλαπλάσιος καθώς τα μέλη της συμμορίας είχαν καθημερινή και τακτική επικοινωνία μέσω των εφαρμογών Signal και Instagram και συναντήσεις σε σχολεία, γήπεδα και σχολικές εκδρομές.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-60,87- γραμμ. κοκαΐνης,

-28,09- γραμμ. κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -4.845- ευρώ,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

πιστόλι τύπου ρέπλικα,

γεμιστήρας,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

σιδερογροθιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

