Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται από το πρωί της Κυριακής η αγορά, καθώς από τις 11:00 άνοιξαν τις πόρτες τους τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

​Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας είναι εντυπωσιακή, με την οδό Ερμού και τους γύρω εμπορικούς δρόμους να έχουν κυριολεκτικά «βουλιάξει» από κόσμο. Χιλιάδες πολίτες έχουν κατέβει στο κέντρο συνδυάζοντας την κυριακάτικη βόλτα με την έρευνα αγοράς, προκειμένου να προμηθευτούν τα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα ενόψει των Χριστουγέννων.

​Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους πεζόδρομους όσο και εντός των καταστημάτων.

