Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δίκυκλο στην έξοδο Κηφισού προς Πειραιά στο ύψος του ΣΚΑΙ στο Νέο Φάληρο.

Ο αναβάτης φαίνεται πως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από τη μοτοσυκλέτα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Του έδωσε κάποιος πυροσβεστήρα και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, ωστόσο είχε πάρει διαστάσεις και η ένταση της ήταν μεγάλη, οι φλόγες έφταναν κοντά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την κατασβήσει. Κάηκαν μέχρι και τα plexiglass στην άκρη του δρόμου τα οποία έλιωσαν και «έσταζαν» φλεγόμενα στη νησίδα που βρίσκεται κάτω από την αερογέφυρα.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μετά από 20 - 25 λεπτά και άρχισαν να επιχειρούν προκειμένου να ελέγξουν την εστία της φωτιάς.

Η Τροχαία γύρω στις 14.30 το μεσημέρι διέκοψε την κυκλοφορία στον Κηφισό στην έξοδο για Πειραιά, στην περιοχή του Φαλήρου αλλά και στη νέα παραλιακή στο ύψος του ΣΕΦ προς Πειραιά προκείμενου η πυροσβεστική να προχωρήσει στην κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάσβεσης:

